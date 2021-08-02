شرط وحيد لحضور مسرحية أشرف عبد الباقي بعد مشاركة حمو بيكا

تصدرت مسرحية أشرف عبد الباقي الجديدة، والتي تحمل اسم «شمسية و4 كراسي»، محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مشاركة حمو بيكا في العرض، وظهوره كضيف شرف.

وأعلن القائمون على مسرحية أشرف عبد الباقي، شرطًا وحيدًا، لحضور المسرحية، بعد مشاركة حمو بيكا، وهو عدم اصطحاب الأطفال لمن هم دون سن الخمسة أعوام، حيث لن يُسمح لهم بدخول المسرح، فيما يدخل الطفل ذات الـ5 سنوات بعد شراء تذكرة كاملة.

وتفاوتت أسعار تذاكر مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي سيظهر فيها حمو بيكا كضيف شرف، حيث تتضمن أكثر من فئة، تبدأ من 150 جنيهًا، ثم 300 جنيه، و450 جنيهًا، و600 جنيه، وآخرها 750 جنيهًا.

مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية أشرف عبد الباقي، تحمل اسم شمسية و4 كراسي، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.

أشرف عبد الباقي عن مشاركة حمو بيكا: «نصنع إيفيه»

وكان الفنان أشرف عبد الباقي، قد علق في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشاركة حمو بيكا في المسرحية، قائلًا: «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية، إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل ويظهر بنفسه وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح، لأنّه لا يمثل، ونقصد أن نصنع حاجة دمها خفيف ونصنع إيفيه».