عاجل.. التعليم تضبط طالبين نشرا أسئلة الجيولوجيا والتفاضل على تليجرام

أكّدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ ضبط الطالب «ع.ا.م» بمحافظة الدقهلية، لحيازته هاتف محمول مع تصوير ونشر أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور 60 دقيقة من بدء الامتحان.

كما ضبط فريق الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بالتعليم، الطالب «ع.خ.ع» بمحافظة القاهرة، لتصويره ونشره أجزاء من امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.

وأكّدت الغرفة المركزية بوزارة التعليم، أنَّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكّدة أنّه سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين ومصوري وناشري ورق الأسئلة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمان الطالب من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين في اللجنة بخصم شهرين من راتبهم، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.