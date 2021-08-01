عاجل.. غلق جسر السويس الاتجاه القادم من «الإسماعيلية» لمدة 20 يوما

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يستلزم رفع الباكيات المعدنية لكوبري السيارات بمحور عدلي منصور، الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي) اتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الاتجاه الآخر اتجاهين في الوصلة ما بين محطتي مترو قباء عمر بن الخطاب، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح الأحد ولمدة 20 يوما، وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيِّن الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.