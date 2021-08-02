عاجل.. معلم يتعرض للتهديد من طلاب ثانوية عامة ويتقدم ببلاغ للنقابة

كشف محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بالنقابة تلقت بلاغاً مساء أمس من ( مايكل. م. س) معلم مكلف بالمراقبة على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشوبك بالبدرشين يشتكي تعرضه للتهديد من قبل بعض الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشوبك لعدم تمكنهم من الغش في الامتحانات.

وجاء – في الشكوى التي تلقتها غرفة عمليات النقابة – أن المعلم يشتكي من تلقيه تهديدات من قبل بعض الطلاب لأنه رفض تمكينهم من أعمال الغش وراعى ضميره المهني والتزم بأداء رسالته المهنية وتطبيق مبدأ العدالة، واليوم كان آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، في تقرير من غرفة عمليات نقابة المعلمين لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، حصلت الوطن على نسخة منه، اليوم، أنه بتوجيهات من نقيب المعلمين خلف الزناتي تم تكليف شعبان هيكل رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين بالتحرك الفوري لإنهاء المشكلة، وتحرك رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين وبرفقته أعضاء اللجنة، والتقى بعدد من كبار عائلات الشوبك، وتوصل مع المعلم الشاكي، ورئيس لجنة سير الامتحان، وتوصل إلى الطلاب وأولياء أمورهم، وتم انهاء الأزمة وتأمين خروج المعلم وزملائه من لجنة الشوبك بعد انتهاء أعمالهم.

واقعة سابقة في امتحانات الثانوية العامة

ولم تكن الواقعة الأولى من نوعها، حيث أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، في وقت سابق، أنها تابعت عن كثب، وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية، التصدى لمحاولة تعدى عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.

امتحانات الثانوية العامة 2021وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة التى سيطرت على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة .