حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب مولود برج الأسد أنّه يحب نفسه لدرجة الأنانية، فهو يعطي نفسه الأهمية على غيره.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

تناغم الشمس والقمر يدعمك ويدفعك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.