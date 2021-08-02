أخبار الطقس غدا.. شديد الحرارة ورطب وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

أخبار الطقس غدًا

ويتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.175 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 40 27

الإسكندرية 35 26

وادي النطرون 37 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 27

بلطيم 35 25

مطروح 33 25

السلوم 37 23

سيوة 40 23

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 42 27

نخل 40 19

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27