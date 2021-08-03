رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: قريبا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط، موضحة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيا مستمرة، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، تجنبا لحدوث أي مشكلات خلال رصد نتائج الطلاب، لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحانات أعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: لن يتدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم تحميل جميع نتائج الطلاب عليه، عقب الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات واعتمادها، منوهة إلى أنه سيتم الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط، وسيحصل كل الطلاب على نتائجهم كاملة بالدرجات والنسب المئوية، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، نجحت في ضبط جميع حالات الغش التى وقعت داخل لجان الامتحانات، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين

وأوضحت التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون متاحا خلال الساعات القليلة المقبلة، وعقب اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تحميلها على هذا الرابط، حتى يتثني لجميع الطلاب معرفتها، علاوة على نشر النتيجة في المدارس، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا، خلال سير العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جميع محاضر الغش التى تم تنفيذها خلال الامتحانات تم تحويلها إلى النيابة العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: لم نرصد حالات كورونا بين الطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيحمل عليه جميع نتائج الثانوية العامة، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، كانت تعقم بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مضيفة أن جميع نتائج الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية ستعلن من خلال هذا الرابط.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: عقمنا جميع اللجان لمواجهة كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون جاهزا خلال أيام، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا، منوها إلى أن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة كلفت ما يقرب من مليار جنيه، من خلال تجهيز اللجان ببوابات إلكترونية معقمة، وتأمين اللجان الامتحانية، وتعقيم وتطهير اللجان، ضد كورونا، وأن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: تجهيزات الامتحانات كلفت مليار جنيه

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون متاحا لجموع الطلاب، حتى يتسنى لهم الحصول على النتيجة عقب اعتمادها، مؤكدا أنه تم رصد 134 حالة غش في الامتحانات، وتم تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن أعمال التصحيح لأوراق إجابات الامتحانات مستمرة، ولن تظهر النتيجة النهائية قبل يوم 15 أغسطس الجاري، ولا يوجد أى تلاعب من قريب أو بعيد بنتائج امتحانات الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: لا يوجد أي تلاعب في نتائج الطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون جاهزا لتحميل جميع نتائج الطلاب عليه، مؤكدا أنه تم حرمان نحو 26 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، منوها إلى أن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية نجح في ضبط ومعرفة الطلاب الذين كانوا يقومون بتداول الأسئلة عبر «فيسبوك» و«تيلجرام».

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: حرمان 26 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين

وزف شوقي، بشرى سارة لجميع طلاب الثانوية العامة، حيث إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 جيدة جدا، وأعمال التصحيح مستمرة، وأن العديد من الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، كاشفا عن أن الوزارة نجحت في تنفيذ شكل الامتحانات الجديدة، والعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة، مؤكدا أنه سيتم توزيع 700 ألف تابلت على طلاب الثانوية العامة دفعة 2021-2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: توزيع 700 ألف تابلت على دفعة الثانوية العامة الجديدة

وأردف وزير التربية والتعليم، إلى أن مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستظهر نسبة نجاحها عقب انتهاء تصحيح أوراق الإجابات للشعبتين العلمية والأدبية، ورصد الدرجات وتقديرها واعتمادها، حتى يتثنى للوزارة إعلانها للطلاب، مشيرا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أنّ جميع أسئلة الامتحانات كانت تقيس درجة التمييز بين الطلاب، ولا يوجد فى قاموس وزارة التربية والتعليم أسئلة سهلة وآخرى صعبة، في الامتحانات لجميع المراحل الدراسية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: جميع أسئلة الامتحانات أعتمدت على الفهم

ومن جهته، صرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون متاحا للجميع، وسيتم تحميلها عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والتقدير، حيث ستعلن النتيجة من خلال هذا الرابط، مؤكدا أن الامتحانات مرت بسلامة دون حدوث أى مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن الوزارة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا خلال سير الامتحانات، بين الطلاب والمعلمين.

وقال حجازي، في بيان رسمي، إنه كان حريصا على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2021، لحظة بلحظة، من داخل غرفة العمليات المركزية، للتأكد من انتظامها وسيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على الامتحانات، إضافة على التواصل الدائم مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، في يومها السابع عشر سارت بشكل جيد، حيث عادة ما تقوم غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، قبل بدء الامتحانات بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة كانت مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، ولم نرصد أى تجاوزات وقعت في أى من اللجان الامتحانية، وذلك بسبب حالة الانضباط على فرضتها الوزارة على امتحانات الثانوية العامة.