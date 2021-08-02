مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021.. كثيرون حصلوا على «درجات نهائية»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 جيدة جدا وأعمال التصحيح مستمرة، حيث يتم تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتجنب أخطاء رصد الدرجات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة نجحت في رصد وضبط جميع الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية، خلال سير العملية الامتحانية، منذ بدأت في 10 يوليو الماضي.

وزير التعليم عن مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021: طلاب كثر حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة بدأت في 15 يوليو الماضي، ومؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 تدل على حصول طلاب كثيرين على الدرجات النهائية في بعض المواد التي امتحنها الطلاب، وذلك تعقيبا على ترديد العديد من الطلاب أنّ أسئلة الامتحانات صعبة، موضحا أنّه لا يوجد أسئلة صعبة وأخرى سهلة.

«شوقي» عن مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021: لا داعٍ للخوف

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس بها أي تخوفات، حيث نجحت الوزارة في تسيير أعمال امتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه ممكن، رغم تحديات وصعوبات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الوزارة رصدت نحو 228 حالة غش في الامتحانات حتى الآن، كما أنّ فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات المركزية نجح في ضبط الطلاب الذين تداولوا أجزاء من الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزير التربية والتعليم: مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعلن عقب انتهاء تصحيح أوراق الإجابات

ونوه شوقي، بأنّ مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستظهر نسبة نجاحها عقب انتهاء تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات وتقديرها واعتمادها، حتى يتثنى للوزارة إعلانها للطلاب، متمنيا النجاح والتوفيق لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أنّ جميع أسئلة الامتحانات كانت تقيس درجة التمييز بين الطلاب.

وزير التربية والتعليم: مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 مطمئنة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية، موضحا أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولم يظلم أي طالب، وجميع الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع كبيرة، كما أنّ جميع محاضر الغش التي جرى ضبطها تم تحويلها للنيابة العامة.

ولفت شوقي، إلى أنّ جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على سير امتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.