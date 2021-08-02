إقبال على مكتب استخراج الشهادة المعتمدة للقاح كورونا في شرم الشيخ

شهد مكتب الصحة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، إقبال المواطنين، اليوم، لاستخراج الشهادات المعتمدة لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة، في اليوم الأول لبدء التشغيل الفعلي ضمن خطة وزارة الصحة لتفعيل استخراج تلك الشهادات، لتكون مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، وتحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE».

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح صحفي، إنه في حالة المسح الإلكتروني لرمز الاستجابة السريع «QR CODE»، عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته، وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الوزارة أن الدولة قررت استخراج تلك الشهادات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين خلال إنهاء جميع الأعمال التي تتضمن معرفة تلقي المواطن اللقاح من عدمه، وأيضًا سرعة إنهاء إجراءات السفر بالموانئ والمطارات .

وأشار إلى أنه جرى تخصيص 4 مكاتب صحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا واستخراج شهادات معتمدة بالتطعيم، وهي «مكتب صحة رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ونويبع»، ويقتصر استخراج الشهادات على المواطنين الذين سبق لهم تناول جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة، لحين وصول اللقاحات الجديدة.

وأوضح أنه يجري استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي 100 جنيه للمصريين، و 10 دولارات لغير المصريين، مؤكدًا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وكانت وزارة الصحة، اعلنت الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بنسختين للاندرويد والأيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، بينها الأحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، والأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.