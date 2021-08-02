بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة، البحث من خلال مؤشرات جوجل، عن متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسيحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها، علاوة على أنّ النتيجة ستظهر خلال أيام.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة ستحدد متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم، موضحا أنّ أعمال تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا مستمرة، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، تفاديا لحدوث أي أخطاء خلال تصحيح أوراق الطلاب، لافتا إلى أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. رصدنا 228 حالة غش حتى الآن

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تسعى حاليا لتحديد متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حتى يتثنى لجموع الطلاب الاطلاع على درجاتهم، مؤكدا أنّ الوزارة رصدت نحو 228 حالة غش في الامتحانات منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، ولن يتم المساواة بين الطلاب المجتهدين بالغشاشين، وجرى حرمان 24 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، بسبب نشر أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. منتصف أغسطس الحالي

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ستظهر خلال منتصف أغسطس الحالي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أنّ الامتحانات عقدت في جو مناسب، والامتحانات مرت بسلامة وبصورة منضبطة، دون أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، إضافة إلى نجاح فريق غرفة العمليات المركزية في ضبط حالات الغش داخل اللجان.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. جميع محاضر الغش جرى تحويلها للنيابة العامة

وأوضح شوقي، بشأن «متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس»، أنّ النتيجة ستكون بكامل الدرجات ونسبة النجاح لكل طالب، منوها بأنّ جميع الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع عالية، لأن جميع محاضر الغش التى تم ضبطها تم تحويلها للنيابة العامة، مؤكدا أنّ عقوبات الطلاب الغشاشين قد تصل إلى الحبس سنة أو الحرمان من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. عقب مراجعتها ورصدها واعتمادها

وأضاف وزير التربية والتعليم، بشأن تحديد متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، أنّه سيكون عقب الانتهاء تماما من تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها ورصدها وتقديرها، ومن ثم إعتمادها وإعلانها لجموع الطلاب، مؤكدا أنّ الجميع داخل منظومة التعليم يعمل بكل جهد لإنجاح سير امتحانات الثانوية العامة، دون أي معوقات تؤثر على سيرها، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم: السوشيال ميديا تشتعل بفتاوى لا تنتهي عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

وأردف وزير التربية والتعليم، أنّ السوشيال ميديا تشتعل بفتاوى لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، من قبل من يدّعون معرفتهم ببواطن الأمور، موضحا أنّه فور انتهاء الامتحان يبدأ كثيرون السؤال عن ما بعد الامتحانات، رغم أنّنا في أشد الحاجة إلى هدوء ووقت لانتهاء التصحيح الذي يريده الجميع».

وزير التعليم: ملحمة التصحيح الإلكتروني تتم بنجاح كبير

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنّ ملحمة التصحيح الإلكتروني تتم بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، والتصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، موضحا أنّه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات.

وزير التعليم: انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق في امتحانات الثانوية العامة 2021 كذب ونصب واحتيال

ونوه وزير التربية والتعليم، في تصريحات له أمس عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنّ كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق «كذب ونصب واحتيال»، مشيرا إلى أنّ هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، حيث يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليلا ونهارا.