محافظ شمال سيناء يتفقد تنفيذ «محور الفاتح» بالعريش

تفقد محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، يرافقه المهندس حسام الشريف، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعيد بكير، سكرتير مجلس مدينة العريش، اليوم الاثنين، بدء العمل في تنفيذ «محور الفاتح» بالعريش، والذي بدأ العمل به اعتباراً من يوم السبت الماضي، من بوابة العريش الغربية حتى شارع «الخزان»، الذي يربط بين شارعي «البحر وأسيوط».

واستعرض محافظ شمال سيناء الأعمال الجارية في مناطق تنفيذ المحور الساحلي، بدايةً من تقاطع شارع العشرين حتى المساعيد، كما تفقد شارع أسيوط والشوارع العرضية، التى تربط بينه وبين شارع البحر، في نطاق المحور الساحلى.

وأكد المحافظ على وجود الشوارع والطرق البديلة، لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور، وحث الجهات العاملة على سرعة الانجاز والانتهاء من الأعمال وتنفيذ المحور في المواعيد المحددة لمراحل التنفيذ.

وشدد المحافظ على تواجد ممثلي جميع المرافق الخدمية والجهات المعنية، لاستكمال المرافق والخدمات اللازمة، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال في نطاق كل محور، حرصاً على مصالح المواطنين، وعدم التأثر من الخدمات والمرافق الموجودة، مشيراً إلى أن تطوير المحور الساحلي يبدأ من منطقة الميدان، عند بوابة العريش الغربية، حتى شارع الخزان كمرحلة أولى، وتتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

والتقى المحافظ مع عدد من الأهالي في مناطق العمل، حيث أكد مجدداً أنه تم وضع مصالح المواطنين في المقدمة، موضحاً أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال، يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد، مروراً بشارع أسيوط، حتى التقائه مع شارع البحر عند شارع الخزان، ليتجه إلى شارع الفاتح مرة أخرى، أو مواصلة السير إلى منطقة الفواخرية ووسط المدينة.

وناشد «شوشة» المواطنين بالتعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال، وتسهيل حركة المرور، حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ انتظام خطة العمل في محاور العريش، حيث بدأ العمل في المحور الأول الساحلي من منطقة «السكاسكة» حتى «الريسة»، شرق العريش، منذ حوالي شهر، وبدأت المرحلة الحالية لتطوير المحور الساحلي من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان، ثم إلى منطقة الخلفاء الراشدين، وأشار المحافظ إلى مسئولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور، ومتابعة مجموعات العمل، وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعاً.