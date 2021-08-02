أغنية «البيت» لمصطفى كامل تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة (فيديو)

تخطت أغنية «البيت» التي طرحها الفنان مصطفى كامل، حاجز النصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» منذ 3 أيام، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «وجع قلبي»، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي لمحسن السيد.

أغنية البيت من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع محسن السيد

وقدم مصطفى كامل، أغنية «البيت» بشكل مختلف نال إعجاب جمهوره، الذي تعود على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا، وتلقى من خلالها إشادات كثيرة من داخل الوسط الغنائي وخارجه، نظرا للأداء الذي قدمه كامل في الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية:

الـــبـــــيــــــت الـلـــي تـــربـيـنـا فــيــه

الـــبـــــيــــــت مــتــعــلــق قــلبــي بــه

كــــل مــــا انـــســــي عــقـــلــــي بــيــــفـــكـــر

وارجـــــــع أنــــســـى وارجــــــع أتــــــــذكــــر

صـــــــوت ابــــويــــا وهــــــو بـيـنـادي عـلـيــا

ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــه

ومـدرستـي وكراستـي وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر

وشــكــلــي قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر

ولــمــتــنــا انـــا وصــحـــابـــــي ع النــاصيـــه

وأحـلامنــا الـلــي كـانت طـايشه مـــش راسيـــه

سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي وأنـا بحكي لأولادي عن اللـي فـــات

بـلاقـى نـفسـى متلخبط ما بين الضحكه والدمعـات

بـلاقـى نـفسـى للمـــاضـــــي أوام حـــــنـــيــــــت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي بتيجى الذكرى بميلادي يقيدوا شموع

وبطفى الشمع بالفرحه وأنا مدارى ف عنيا دمـوع

بحــــس بروحــــي بتنـــادي حـيـطـان الـبـيـت

جدير بالذكر أن ألبوم «وجع قلبي»، يضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلمات مصطفى كامل، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان لمصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، والتوزيع لباسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.