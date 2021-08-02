عاجل.. سقوط ربة منزل من الطابق الـ13 في ظروف غامضة بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض واقعة سقوط ربة منزل من الطابق الـ13 بمنطقة المرج، اليوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بسقوط ربه منزل من الطابق الـ13، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «ندى. إ. م» في العقد الرابع من العمر، أسفل العقار المقيمة فيه، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين إصابتها بانفجار في الرأس وتهشم في الجمجمة.

تقيم مع أسرتها

وتوصلت التحريات التي باشرها ضباط وحدة المباحث، إلى أن المتوفاه تقيم في شقة بالطابق الـ13 بالعقار التي سقطت أمامه، حيث تقيم مع زوجها وأبناؤها، ولا تزال التحقيقات والتحريات مستمرة.