«ادعولنا بالصبر».. رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره بعد طرح «حالة اكتئاب»

طالب الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من جمهوره الدعاء لشقيقه الراحل كريم صبري، الذي لقى مصرعه غرقًا قبل أسابيع، عند سماع أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب»، قائلا: «بتمنى كل حد يشوف الفيديو ويسمع كريم يدعيله بالرحمة ويدعيلنا بالصبر على فراقه».

وطرح الفنان رامي صبري، أمس، أولى الأغنيات التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، اسمها «حالة اكتئاب»، عبر اليوتيوب، ولاقى الدويتو استحسان جمهور رامي صبري وأصدقاء الراحل كريم صبري، والذي اختلطت مشاعرهم بين الدموع والفرحة على حد تعبيرهم خلال منشوراتهم على فيسبوك.

وتقول كلمات الأغنية:

مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا

إنك مهما تعمل على نفسي بقبلحتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل

أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما أنا عشت في عذاب

معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة في حياتي حلوة بعد ما أنا عشت في عذاب مبقتش بزعل

أوقات بفكر بالساعات ليه كل ما ابعد لحظة عنك من تاني برجع ليه كل ما افتكر اللي فات بضحك و ادمع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع

ليه الفراق بقى صعب ليه مبقاش بينفع