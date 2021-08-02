قبل «حالة اكتئاب».. تعرف على دويتوهات رامي صبري مع النجوم

طرح رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل كريم على يوتيوب، وكتب رامي عبر «فيس بوك»، بالتزامن مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

«حالة اكتئاب» ليس الدويتو الأول لرامي صبري

«حالة اكتئاب» ليست الدويتو الأول الذي جمع المطرب رامي صبري مع أحد الفنانين، سواء كان من خلال طرح أغنية أو اشتراكه في الغناء مع أحد المطربين على المسرح خلال إحدى الحفلات، وتستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه الدويتهات.

ففي فبراير 2012 طرح الفنان رامي صبري أغنية «مش فاكر ليك» مع الفنانة أصالة، بعد انتظار ثلاث سنوات، إذ جرى تصوير الأغنية في عام 2009 في لبنان، وذلك تزامنا مع عيد الحب.

رامي صبري شارك هايدي موسى في دويتو خلال حفل شم النسيم

وشاركت الفنانة الشابة هايدي موسى، الفنان رامي صبري، ديو عن نفس الأغنية خلال إحيائه حفلا بمناسبة أعياد شم النسيم في بورتو السخنة بصيف 2017، ونال الدويتو إعجاب الجمهور بشكل كبير.

نفس الأمر تكرر مع المطربة كارمن سليمان، حيث اختارها المطرب رامي صبري لتشاركه غناء نفس الأغنية خلال حفل نظمته إحدى الشركات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك في 2016.