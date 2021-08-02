شرخ بالظهر.. المطربة سمر تخضع لعملية جراحية بعد يومين

كشفت صديقة المطربة سمر عن تطورات حالتها الصحية، عقب تعرضها لحادث سير في الساحل الشمالي، وكتبت عبر«فيسبوك»: «سمر الحمد لله عندها كسر بالذراع وشرخ بالظهر وهاتعمل عملية بعد يومين، وشكرا على سؤالكم جميعًا، لأن مش هاعرف أرد على كل الاتصالات للأسف».

وتعرضت المطربة سمر لحادث بسيارتها على طريق الساحل الشمالي منذ عدة ساعات، ما أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل وإصابتها، ومن كان معها في السيارة بإصابات خطيرة.

وجرى نقل المطربة سمر ومن كان معها في السيارة إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، لإصابتها بكسر في الذراع وشرخ في الظهر، الأمر الذي يستدعي إجراءها لعملية جراحية، وانتقل فريق من المباحث ورجال المرور إلى مكان الحادث وجرى رفع آثاره، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة.

استطاعت المطربة سمر أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيها «لغز كبير»، التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.

وقبل الحادث كانت تعيش سمر حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عددًا كبيرًا من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.