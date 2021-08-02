البحوث الفلكية: زلزال أكتوبر ضعيف وأصدرنا بيانا لتجنب الشائعات حوله

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، إن المعهد يعمل، على مدار الساعة، على إرسال تقارير بيانات زلزلية وجيوفيزيائية، وتحركات قشرة عن السد العالي وخزان أسوان، وكذلك محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن زلزال أكتوبر، الذي حدث اليوم، بدرجة 2.9، كان ضعيفا.

البرج الأيقوني في العاصمة الجديدة مصمم ضد الزلازل

وأوضح «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، أن الشركة الصينية التي أسست البرج الإيقوني في العاصمة الإدارية، استعانت بالمعهد لمعرفة كود المخاطر الزلزالي بالمنطقة.

كود الزلازل في العاصمة الإدارية

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية: «مقدرش أقول إن الكود الزلزالي منطبق على العاصمة الإدارية كلها، لكن الشركة اللي استعانت بينا، اللي أسست البرج الأيقوني، وبتأسس أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهي قريبة من ساحل البحر المتوسط، اللي فيها زلزال بنسبة كبيرة، وفيه تحذيرات قمنا بها عن طريق مركز المعلومات في مجلس الوزراء لدراسة مد تسوماني لأخذه في الاعتبار».

زلزال أكتوبر

وأكد أن الهيئة لم تكن تطلق بيانات عن الزلزال، إذا كانت أقل من 3.5 درجة، ولكن أصدرنا بيانا في زلزال أكتوبر، الذي حدث اليوم في درجة 2.9، من أجل تحذير المواطنين والجهات، وكذلك لعدم استغلال بعض الجهات للزلزال من أجل نشر شائعة بأنه قوي ومؤثر.