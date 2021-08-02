متحف الإسماعيلية يستقبل المرحلة الثالثة من ملتقى «أهل مصر للأطفال»

انطلقت اليوم بمحافظة الإسماعيلية، أولى فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى «أهل مصر للأطفال»، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للداراسات والبحوث، برئاسة الدكتور حنان موسى، ويشمل أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس الجاري.

بدأت الفعاليات بزيارة تثقيفية إلى متحف الإسماعيلية القومي، الذي يضم قطعا أثرية تعود لأكثر من حقبة تاريخية، منها مصر القديمة والعصور «اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية»، وتم افتتاحه عام 1934، ومن أبرز اللوحات التي يضمها المتحف «لوحة الموزاييك»، التي تعتبر فريدة من نوعها، لأنها كاملة الأجزاء، وهذا ما يميزها عن غيرها من لوحات «الموزاييك» الأخرى، التي تم اكتشافها في منطقة الشيخ زويد بسيناء، وذلك وفقا لما ذكرته مرشدة الجولة.

وأوضحت المرشدة، أن تلك اللوحة تحكي أسطورة مكونه من جزأين، جزء مستوحى من قصة سيدنا يوسف، والآخر يحمل تحذيرات عن خطر شرب الخمر، التي قد تسلب الإنسان أغلى مقتنياته، وأضافت أن المتحف به مومياوات ولوحات ومسارج وتماثيل للكاتب المصري، إضافة إلى مجموعة من لعب الأطفال مثل «التاركوتا» أو تماثيل التنجرا، وهي تمثل تماثيل يونانية، ويضم أيضا تماثيل لمعبودات مصرية قديمة منها معبود المرح «بس»، وشمعدانات من العصر الإسلامي، نماذج من الخزف وقطع عليها كتابات عربية ومنها أوستراكا ووثيقة زواج.

واختتمت الزيارة بجولة ترفيهية بشاطئ الفيروز للترفيه عن الأطفال، وخلق فرصة للتعارف بينهم، وتبادل المعلومات وتأصيل العلاقات وتحقيق الدمج.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة قصور الثقافة، مساء أمس، مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من مركز ساحل سليم، التابع لمحافظة أسيوط، وتتضمن الفعاليات ورش فنية وثقافية وعروض مسرح وعروض أراجوز وغيرها.