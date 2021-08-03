إشادات بصوت الراحل كريم صبري في أغنية «حالة اكتئاب»: صوت جميل حزين

نال صوت الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، إشادات عديدة بعد طرح الدويتو الغنائي الذي جمع بين رامي وكريم.

وجاءت تعليقات الجمهور على صوت كريم كالتالي: «صوت كريم حزين ورفيق وإحساسه جامد ربنا يرحمه»، «ربنا يرحمه بجد صوته كان غريب وحنين أوي وحزين ربنا يرحمه»، «صوته رهيب فنان بجد ربنا يرحمه»، «صوته جميل جدا ربنا يرحمه».

وطرح رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل «كريم» أمس على يوتيوب، وكتب «صبري» عبر حسابه الرسمي عالانستجرام تزامنا مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

ورحل عن عالمنا منذ أيام، كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، في حادث غرق بترعة المريوطية.