ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي في دمياط غداً

أعلن قطاع كهرباء دمياط، اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، لتنفيذ أعمال الصيانة، غداً الثلاثاء، نستعرضها في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

1- منطقة الكوبري العلوي، لتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب كابلات ضغط متوسط، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

2 - قرية العطوي، لتنفيذ أعمال الصيانة لمحولات العطوي، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

3- مناطق جامع السلام، ومطر، والشهاوي، والدبدوبة، والعهد الجديد، والمبشر، التابعة لهندسة عزبة البرج، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

4- كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق كفر شحاتة الألفي، والمسري، والبدراوي، والعجيزي، وبشاي، التابعة لهندسة كفر سعد، ومناطق الغنيمية، وعزبة الشرقاوي، وعزبة الجامع، وحجاجة، التابعة لهندسة فارسكور، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمغذيات والخطوط الهوائية وذلك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً.

ومن جانب آخر، تابعت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات بمخطط تطوير النصب التذكاري والمنطقة والطرق المحيطة به، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الجهة المُنفذة للمشروع والمكتب الاستشاري، ومدير إدارة المرور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إيجاد طرق ومحاور مرورية بديلة، قبل البدء في أعمال التطوير، والتى ستشمل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، نظراً لصدور قرارات إزالة بشأنه لخطورته الداهمة.

وفى هذا السياق، أكدت المحافظ على ضرورة الانتهاء من خطة الطرق البديلة بما يتناسب مع الكثافات المرورية، وأيضاً وضع علامات إرشادية بها، والتشغيل التجريبي لتلك الطرق قبل البدء في التنفيذ، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، نظراً لأهميتها ووجود منشآت حيوية ومهمة بها.

كما اطلعت المحافظ على النماذج النهائية لتخطيط المنطقة والتصميم المعماري للمبنى من الخارج ومن الداخل بإدراته وأقسامه المختلفة، وذلك وفقاً لعوامل محددة تتمثل في الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، والمعايير الخاصة بالمباني الإدارية، فضلاً عن استحداث شرايين ومحاور مرورية جديدة بالمنطقة.

وأشارت المحافظ إلى أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع بتلك المنطقة الحيوية، التي لم تنل حظها من التطوير منذ عام 2003، وأيضاً إحلال مبنى ديوان عام المحافظة المنشأ منذ عام 1959، الذى يستوجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، لتهالكه وخطورته الداهمة، طبقاً لخطة وجدول زمنى محدد، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من كافة الخطوات الخاصة بذلك المخطط، وكذا خطة نقل موظفى الديوان بأماكن محددة ومجهزة بكافة الإمكانيات.