الكهرباء: فصل التيار عن العدادات مسبقة الدفع في تلك الحالة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، في تقرير حديث صادر عنه، أنه في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع والمقدر بـ 80 أمبير، يُفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وحال تكرر الأمر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.

آليات التشغيل الأمن للعدادات مسبقة الدفع

ومع توسع شركات توزيع الكهرباء في تركيب العدادات مسبقة الدفع، يبحث عدد من المشتركين عن معرفة الطرق والآليات للتشغيل الأمن لتلك العدادات، والتي جاءت كالتالي:

- عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد، حتى لايتم فصله.

- التأكد من وجود رصيد كاف حتى لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ.

إضاءة لمبة الإنذار

- توجد بالعداد لمبة بيان في واجهة العداد تضيئ عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل، وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

- يفضل الشحن فى أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد

- آخر اسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدرالمستطاع، لأنك تكون على أعلى شريحة

- الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة إلتي ستصل إليها

- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت

- 30 جنيها رسوم تغيير كارت شحن العداد

غرامه فتح غطاء العداد

- في حال فتح غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

- لايمكن تبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

البيانات الموجودة على شاشة العداد مسبق الدفع

- باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة مثل:

-الرصيد المتبقى مع التاريخ والوقت.

- استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات.

- أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات.

- استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا.

- الاستهلاك الكلى التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة.

إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.