لمدة 3 أيام.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، على مدار 3 أيام ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

ووفقاً لبيان قطاع الكهرباء في بني سويف، اليوم، من المقرر فصل التيار غداً الثلاثاء، عن مناطق «ميدان المديرية، الصالون الأخضر وشارع أحمد عرابي»، لصيانة مغذي السنترال، فيما سيتم فصل الخدمة يوم الأربعاء عن مناطق «مستشفى زكي عابدين، مدرسة الزهراء، ميدان مولد النبي، الساحة الشعبية»، لإجراء صيانة بمغذي عمر أفندي، ويوم الخميس عن مناطق «سوق الخضار، شارع الدهشوري، ميدان حارث، شارع الجبالي»، لإجراء صيانة بمغذى الدهشوري، وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراًعلى مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة، وأكد قطاع الكهرباء ببني سويف عودة الخدمة عقب انتهاء الصيانة اللازمة وفي التوقيتات المعلنة بكل منطقة.