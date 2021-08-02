«المهن الموسيقية» تحذر بيكا من الغناء في «شمسية وأربع كراسي»: فاض بنا الكيل

مازالت تداعيات مسرحية شمسية وأربع كراسي تشغل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاركة مطرب المهرجانات، حمو بيكا، في المسرحية دون أن يكون عضو أي نقابة فنية، سواء تمثيلية أو موسيقية.

المهن الموسيقية: فاض بينا الكيل من مشاكل حمو بيكا

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، بأن النقابة ليس لها علاقة بحمو بيكا، لكي تمنحه الموافقة على التمثيل في المسرحية، هو أمر يخص نقابة المهن التمثيلية، ولكن لا يحق له الغناء على المسرح، لأنه لو غنى بدون تصريح، سيقع في خطأ يعاقب عليه القانون وهو أمر لا تسمح به النقابة.

وشدد المصدر على أن النقابة فاض بها الكيل من مشاكل وأزمات حمو بيكا الأخيرة، خاصة أنه ليس عضوا بها وليس لها علاقة به.

هاني شاكر: ليس لنا القدرة على منع بيكا من التمثيل

فيما أكد هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يملك القدرة على منع حمو بيكا من التمثيل، وليس له علاقة به في هذه النقطة.

وتعرض حمو بيكا لهجوم شديد من الجمهور على السوشيال ميديا، ووجهوا اللوم للفنان أشرف عبد الباقي، مخرج العرض المسرحي، وقال «أشرف» لـ«الوطن»، إنَّ «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية، إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل، ويظهر بنفسه، وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح».

مسرحية «شمسية وأربع كراسي» من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، حيث يصل «طرد» غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.