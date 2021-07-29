أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-7-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 29 يوليو، حالة من الإنخفاض الملحوظ في كافة أنواع اللحوم البيضاء، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقا لرئيس الشعبة، فإن أسعار الدواجن اليوم، سجلت انخفاضها بسبب تراجع الطلب، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ورصدت الشعبة سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة والذي تراوح ما بين 22 و23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الخميس، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

كما سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم الخميس، بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

ووصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.