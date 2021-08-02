أثناء تطهير بئر الصرف بالمنزل.. مصرع طفل خنقاً وإصابة والده بأسيوط

لقى صبي مصرعه بينما أصيب والده بالاختناق، وذلك أثناء قيامهم بعملية تطهير بئر صرف صحي داخل منزلهم بقرية «الفيما»، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على جثة الابن المتوفي بموقع الحادث، لحين وصول النيابة العامة، بينما جرى نقل الأب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفل وإصابة والده، أثناء قيامهم بعملية تطهير بئر الصرف الصحي داخل منزلهم، بقرية «الفيما»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وفاه طفل يُدعى «محمد عبد الصبور حسان»، 15 سنة، وإصابة والده «عبد الصبور حسان حسانين»، 55 سنة، الذي جرى نقله إلى المستشفى الجامعي.

وكشفت التحريات، التي قام بها فريق من مباحث المركز، عن أنه حال قيام المتوفي والمصاب بعملية تطهير بئر الصرف الصحي الموجود داخل المنزل، أصيبا بحالة اختناق، لقي الابن مصرعه على أثرها، بينما تم نقل الأب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.