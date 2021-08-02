البحوث الفلكية: زحل في أقرب نقطة للأرض ويُرى بالعين المجردة ليلا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، إن كوكبي زحل والمشتري، الأكبر في المجموعة الشمسية، مكوناتهما غازية، لذا يتم الاهتمام بهما من علماء الفلك، وسيتم متابعتهما، مشيرا إلى وجود زحل طوال الليل، وسيكون لامعا ومضيئا، ويُرى بالعين المجردة، مع وجود حلقات حوله، ولكنها لن يتم رؤيتها بالعين المجردة، ولكن سيشاهد الجميع اقتراب كوكب زحل من أقرب نقطة للأرض.

وأوضح «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية الشابة آية عبد الرحمن، أن هذه الظاهرة الفلكية تحدث مرة في كل عام في نفس المواعيد، لأن مدار زحل متساوٍ مع الأرض نسبيا.

وأضاف مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية: «في كواكب كتيرة وإحنا أصدرنا بيان إعلامي موجود على صفحة المعهد على فيس بوك، وفي 7 أو 8 ظواهر منها اقتران القمر والزهرة واقتران عطارد والمريخ، لأن فصل الصيف مش بيكون فيه سحب وغيوم والسماء بتكون صافية، فبيكون سهل متابعة الظواهر الفلكية وإحنا في 14 أغسطس هيكون في ظاهرة فلكية عن الزخات، وصفاء جو ليل الصيف مناسب للاستمتاع بهذه الظواهر».

وسيتحرك كوكب الأرض خلال ظاهرة سنوية تحدث بين زحل والشمس، وسيظهر زحل كفراغ نسبي في السماء، حيث سيظهر كنجم أصفر وسيصدر عنه أيضا ضوء خفيف.