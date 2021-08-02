«الرفاعي» مستشارا لرئيس جامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، القرار رقم 3050 لسنة 2021، بتعيين الدكتور أحمد محمود سيد أحمد الرفاعي، الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة، ومدير مستشفى أطفال المنصورة الجامعي، مستشارا لرئيس الجامعة للاتصال الخارجي بكيانات ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا بمزاولة أنشطتها المرتبطة بأهداف الجامعة، طبقا للقانون لتعظيم الموارد الذاتية للجامعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1/8/2021.

تعيينات لعدد 15 رئيس قسم في طب المنصورة

ومن جهة أخرى أصدر رئيس الجامعة، قرارا بتعيين عدد 15 من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكلية الطب جامعة المنصورة، بناء على ما عرضه الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب.

ورؤساء القسام الجدد هم: الدكتور أدهم السعيد رئيس قسم جراحة الأطفال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أكرم حماد رئيس قسم جراحة العظام، والدكتورة أمل مصطفى رئيس قسم الهستولوجى، والدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة العامة، والدكتورة إنصاف يوسف رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، والدكتورة دعاء عبدالله رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور عبدالعزيز محمد رئيس قسم الفسيولوجي، والدكتور عمر شومان رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، والدكتورة غادة الخواجة رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور سامى أبو الخير رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور مدحت عبدالمسيح رئيس قسم الميكروبيولوجى، والدكتور محمد نزار رئيس أقسام النساء والتوليد، والدكتور مجدى عمارة رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة لمياء السروجى رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبى، والدكتور وليد الشربينى رئيس قسم الأمراض المتوطنة.