«شقير» في ورشة لتدريب أساتذة بنها على آليات النشر الدولي

نظمت كلية الطب بجامعة بنها، ورشة عمل تدريبية متخصصة، اليوم، لمديري المجلات العلمية ومنسوبي جامعة بنها، حاضر فيها الدكتور أحمد شقير، أستاذ المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير في النشر الدولي، حضرها الدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتور هشام رشيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لخدمه المجتمع والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

موضوعات تحدث فيها «شقير» خلال ورشة العمل

وقال الدكتور أحمد شقير، أستاذ المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير في النشر الدولي، إن الورشة تناولت مواضع كثيرة تهم الباحثين في الجامعة والراغبين في نشر إنتاجهم العلمي في أفضل المجلات العلمية وأيضاً طرق انتقاء المجلة المناسبة لموضوع البحث، والمعايير التي يجب اتباعها عند كتابة البحث، وآليات التحكيم والمراجعة، والإجراءات الممكن عملها بعد قبول البحث ونشره.

وتوجهت إدارة كليه الطب جامعة بنها بالشكر للدكتور أحمد شقير على إلقائه عده محاضرات دار خلالها نقاش فعال وإيجابي بحضور جمع من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بكلية الطب وكليات الجامعة ورؤساء الأقسام والدكتورة نيفين عبد الحفيظ أستاذ الكلينيكال باثولوجي، ومسؤول النشر العلمي بمجلة كلية طب بنها والدكتور الشيشتاوي مسؤول مجله قسم السموم.

يذكر أن العالم المصري الدكتور أحمد شقير مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة الأسبق والأستاذ المتفرغ بالجامعة يرأس تحرير المجلة العربية للمسالك البولية التي تصدر تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي المصرية وهي من أهم 50 دورية علمية في مجال المسالك البولية على مستوى العالم، كما أن شقير محكم دولي في مجال جراحة المسالك والكلى وأيضا أحد أفضل علماء العالم في تخصصه.