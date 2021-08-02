برلمانية تكشف تفاصيل تدفق الطيران «الشارتر» على الأقصر

قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن الأوضاع في محافظة الأقصر خلال الأشهر الماضية كانت مؤسفة: «الوضع كان يحزن، والناس كلها كانت تعبانة، وحالها وحش، والناس مش لاقية تشتغل، وانقطعت السياحة الثقافية فيها تماما».

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن محافظة الأقصر توقفت بسبب فيروس كورونا، وبالتالي فإن عودة السياحة الثقافية مرة أخرى أمر مهم جدا، لأنها أهم سياحة في مصر.

وتابعت رئيس لجنة السياحة الطيران المدني بمجلس النواب، أن إسبانيا وفرنسا، مهتمتان بالسياحة الثقافية، لذلك فإنهما ينظمان برامج تشمل الأقصر والقاهرة، ونسبة قليلة من سياحة هاتين الدولتين تكون شاطئية لأنهما يحتويان على عدد كبير من الشواطئ.

وأردفت نورا علي، أنها تلقت مكالمة من مكالمة إسبانية في شهر مايو الماضي، أكدت المتصل خلالها، أن أصولها مصرية، وتعاقدت مع شركة مصر للطيران، وأجروا لها طيران عارض «شارتر»، وطلبت تنفيذ رحلة من مدريد إلى الأقصر، وبالفعل تم ابرام تعاقد، ودفعت أول جزء من التعاقد، لكن الأمر لم يستكمل بسبب مشكلات في السعر، وذلك بالتزامن مع تنظيم ملتقى في دبي.

وأوضحت: «كان وزيرا السياحة والطيران في دبي، وأبلغتهما بما حدث، وتعهد وزير الطيران بحل المشكلة، وطلب مقابلة أصحاب الشركة الذين كانوا من الشباب ذوي الأصول المصرية، وسارت على الأمور على ما يرام لكنها تعطلت مرة أخرى، واتصلوا بي مرة أخرى، وتم التعاقد بالفعل، وكانت أول طائرة لهم تصل إلى الأقصر يوم السبت الماضي بـ132 راكب، وهو ما حفز المنافسين لهذه الشركة فأطلقوا طائرتين، وسيبلغ عدد الطائرات التي وصلت من إسبانيا 3 طائرات بحلول الأسبوع المقبل».