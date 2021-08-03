مساعد وزير الداخلية الأسبق: «المركزي» يصمم عملات دول عربية وأفريقية

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن البنك المركزي لديه خبراء في تصميم العملات ويصممون عملات لبعض الدول الأفريقية والعربية، مضيفا أن التصميم الجديد للعملات سيكون في نوفمبر المقبل من العاصمة الإدارية، والمادة المصنعة منها العملات الجديدة مقاومة للفيروسات والجراثيم لذا يجب شكر من صنعها ولا يجب إحباطها، متابعا: «إدوا العيش لخبازه، نفسي السوشيال ميديا تخف شائعات».

وأوضح «المقرحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أمس الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يظهر لونين متداخلين على العملة لكشف التزوير ولن تظهر ألوان «الرينبو» بشكل عام كما ذكر متداولو صور العملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن البنك المركزي أصدر بيانا يوضح أنه لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للعملات المقترحة الجديدة والتي سيتم تداولها بداية من شهر نوفمبر، وأكد أنه لن تكون هذه التصميمات مطبقة إلا على فئة الـ 20 جنيها وفئة الـ 10 جنيهات ويتلقى الاقتراحات الخاصة بباقي الفئات المالية مثل 50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن العملة الجديدة تمنع انتقال الفيروسات والطفيليات وصديقة للبيئة، وستنزل فئات 10 جنيهات و20 جنيها دون إلغاء العملات القديمة وسيتم استعمال العملات القديمة والجديدة، ولكن مع الوقت ستختفي العملة القديمة لأن عمرها الافتراضي قصير.