خبير اقتصادي: الألوان على العملة البلاستيكية لا تظهر بعد الطباعة

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن العملة الجديدة عمرها الافتراضي يزيد بـ6 مرات عن أوراق البنكنوت الحالية، لافتًا إلى أنها ستطرح بنفس الفئات الحالية، ونفس القوة الإجرائية والقدرة الشرائية، لكن التغيير هو أن طرحها سيكون بتكلفة أقل.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن العملة البلاستيكية الجديدة موجودة في كل دول العالم، وتُدعم بطبقة حماية، وسيكون من الصعب الكتابة عليها، مستطردًا: «بس عاوزة قلم فلوماستر جامد، واللي عاوز يكتب هيكتب».

وتابع الخبير الاقتصادي: «البنك المركزي أصدر بيانا أكد فيه أن الألوان على العملة هي عبارة عن علامة مائية لا تظهر بعد الطباعة، وبالتالي فإنها لن تشير إلى إحدى المجموعات».

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن النماذج التي يجرى تداولها لصور العملات البلاستيكية، من فئتي 10 جنيهات و20 جنيها، مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

وأكد المصدر، خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها واحدة من نماذج متعددة يجرى تصميمها للعملات البلاستيكية، المقرر طرحها بالسوق قبل أن ينتهي هذا العام، وستكون مصممة من 13 طبقة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، صور لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي 10 جنيهات و20 جنيها، المقرر طرحها من قبل البنك المركزي قبل أن تنتهي السنة الحالية، رغم أن التصميم النهائي للعملة البلاستيكية لم يُصدر بعد، ويتم حاليا إجراء بعض التعديلات عليها.