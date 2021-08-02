خبيرة مصرفية: العملة البلاستيكية تمنع انتقال الفيروسات وصديقة للبيئة

قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن الألوان الموجودة على نماذج العملات البلاستيكية المقترحة، لا تظهر بكاملها على العملة، وهي تحد من تزوير العملة، كما أن العملة الجديدة يصعب الكتابة عليها.

وأوضحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن نحو 35 دولة من العالم تستخدم العملات التي تشبه العملات البلاستيك، لأنها تحافظ على العملة ويصل عمرها الافتراضي إلى 12 سنة، بينما في العملة الورقية سنتين فقط.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العملة الجديدة تمنع انتقال الفيروسات والطفيليات وصديقة للبيئة، وستصدر فئات 10 جنيهات و20 جنيها، دون إلغاء العملات القديمة، وسيتم استعمال العملات القديمة والجديدة، ولكن مع الوقت ستختفي العملة القديمة لأن عمرها الافتراضي قصير.

وبينت الخبيرة المصرفية أنه سيتم التوسع في استخدام العملة الجديدة مع الوقت لتشمل فئة الـ50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، متابعة: «الرمز المحطوط رمز مصر الإسلامية والفرعونية وفي مسجدين محمد علي والفتاح العليم بيمثل مصر في الوقت الفرعوني والوقت الحديث، المسجد رمز من رموز الدولة، وإحنا دولة من دول العالم اللي بتستخدم أحدث صور من العملات في العالم، ولازم نواكب الحضارات العالمية ولازم نتقبل النقد البناء مش مجرد انتقاد وخلاص عشان نشوف الجانب الإيجابي».