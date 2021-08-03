مصدر بـ«التعليم»: الانتهاء من تطوير جميع مناهج «الفني» 2024

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تطوير العديد من البرامج الدراسية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل وهو ما يضمن مشاركة القطاع الخاص في تحديد الجدارات المهنية الخاصة بالمنهج، والمشاركة في مراجعة واعتماد البرامج الدراسية بعد تصميمها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك يضمن التأكد من تحقيق متطلبات سوق العمل ليكتسب الخريج الجدارات المهنية الحقيقة المطلوبة لتوظيفه كفني كفء يدعم التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي على فرص عمل لائقة.

مشاركة القطاع الخاص في تحديد الجدارات المهنية الخاصة بالمنهج

أوضح أنه تم تنفيذ ذلك من خلال ما يقرب من 250 ورشة عمل مع القطاع الاستثماري وتنفيذ 200 ورشة عمل لكتابة الوحدات الدراسية للمناهج واعتماد 700 وحدة دراسية ويتم تطوير المناهج على مراحل متعددة، مخطط لها أن يتم إنجازها والانتهاء منها كاملة خلال عام 2024.

أشار إلى أن البرامج التي تم تطويرها في التعليم الصناعي، شملت فني تشكيل ولحام المعادن، وفني تشغيل المعادن، وفني تركيبات كهربية، وفني أجهزة إلكترونية، وفني زخرفة وديكور، وفني تبريد وتكييف الهواء، وفني ملابس جاهزة، وفني أعمال الخرسانة، فني أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، وفني نجارة أثاث، وفني نسيج، وفني سيارات، وفني أثاث معدني إضافة إلى استحداث برنامج فني تحكم صناعي، كما تم استحداث برنامجين دراسيين على نظام التعليم والتدريب المزدوج هما: فني إنتاج الحديد والصلب، وفني إلكترونيات القوي.

وأوضح أنه في التعليم الزراعي تم تطوير كافة البرامج الدراسية القائمة لتصبح جميع مناهجها مبنية وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل وتشمل: فني هندسة زراعية واستصلاح أراضي، وفني ثروة سمكية، وفني معامل، وفني محاصيل الحقل، وفني حاصلات بستانية، وفني إنتاج حيواني وداجني، وفني تصنيع غذائي، واستحداث برنامجي فني زراعة النخيل وتصنيع منتجاته، وفني الزراعة المطرية، واستحداث برنامجين دراسيين زراعيين على نظام التعليم والتدريب المزدوج وهما فني الزراعة الحيوية، وفني إنتاج داجني.

وفى التعليم الفني التجاري تم استحداث أربعة برامج دراسية وهي: فني مبيعات، وفني تأمينات، وفني سكرتير، وكاتب حسابات، إضافة لاستحداث برنامج فني لوجستيات، وفى التعليم الفندقي تم تطوير ثلاثة برامج دراسية هي فني طاهي، ومضيف، وفني اشراف داخلي.