«رقية وعبير».. صديقتان اختارتا التعليم الفني وحصدتا الأولى والثانية

قدمت «الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، بثاً مباشراً مع الطالبتين «رقية نور»، و«عبير سامي»، لتفوقهما في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، وحصولهما على المركزين الأول والثاني مكرر، على مستوى الجمهورية.

أكدت «عبير سامي»، أنها طالبة في مدرسة «صوفيا ذكي» الثانوية الفنية للبنات بمنية سمنود في محافظة الدقهلية، وأنها تقيم في قرية «الناصرية»، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، وحصلت على المركز الثاني مكرر بمجموع 689 درجة، بنسبة 98.43%.

وعبرت عن فرحتها بما حققته، وأنه ثمار جهد وتعب على مدار عام دراسي كامل، تعبت فيه معها أسرتها، موضحة أن والدها يعمل مهندساً زراعياً، ووالدتها ربة منزل، ولديها 3 أخوات، وأنها عرفت النتيجة من خلال اتصال من مكتب وزير التربية والتعليم لتهمئتها بحصولها على المركز الثاني مكرر، موجهة الشكر لكل من ساعدها على تحقيق حلمها بدخولها كلية الهندسة.

بينما «رقية نور»، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، ومقمية أيضاً بقرية «الناصرية»، مركز سمنود، بمحافظة الغربية، وطالبة في نفس المدرسة، وهي مدرسة «صوفيا ذكي» الثانوية الفنية للبنات في «منية سمنود» في محافظة الدقهلية، أكدت أنها حققت حملها، ولكنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول، معبرة عن فرحتها وسعادتها بتفوقها، وأنها كانت تعمل على ترتيب وقت للمذاكرة، وأنها علمت بتفوقها وحصولها على المركز الأول من مكتب وزير التربية والتعليم، وأنها حققت حلمها بدخولها كلية الهندسة.

وعبرت أسرتا الطالبتين عن فرحتهما بحصول ابنتيهما على الدرجات النهائية وتحقيق المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، مؤكدين أنهم كانوا دائماً يساعدانهما على الدراسة وترتيب أوقات المذاكرة والسعي للحصول على الدرجات النهائية.

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