تعرف على رابط نتيجة التعليم الفني 2021

تفصلنا ساعات قليلة عن ظهور نتيجة التعليم الفني 2021، التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، ظهر الثلاثاء، بعد ترقب كبير دام خلال الأيام الماضية، منذ نهاية الامتحانات التي خاضها ما يزيد على 750 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2020/2021.

التعليم تُعلن نتيجة التعليم الفني 2021 عبر موقعها

وأعلنت الوزارة إتاحة النتيجة عبر موقعها، ويتم في هذه الأثناء تحميل النتيجة عبر الموقع لتكون مُتاحة للطلاب، بمجرد إدخال رقم الجلوس وإدخال التخصص من بين تخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري».

واعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، ظهر اليوم الثلاثاء، فضلًا عن إعلان الوزارة للأوائل وتقديم التهنئة لهم على ما بذلوه من اجتهاد طوال شهور العام الدراسي، متُمنيا لهم التفوق في حياتهم المقبلة.

التعليم تكشف عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021

وكشفت «التعليم» عن عدد طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، البالغ عددهم 776 ألف، منهم 18110 خضعوا للامتحان بنظام الخمس السنوات، و757541 دخلوا الامتحان بنظام الثلاث السنوات، و369 طالبًا فقط بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي يونيو الماضي، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية تطوير التعليم الفني على مجلس الوزراء، وجاء على رأسها تدشين ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجال التعلیم الفني، لتحقيق طفرة حقیقیة في جودة خریجي التعلیم الفني، وتحمل الهيئة الجديدة اسم «إتقان»، وتحسين مهارات المعلمين، وإجراء تقییمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة.