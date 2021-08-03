بالأسماء.. إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بـ«صحراوي سوهاج»

أصيب 11 شخصا في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز أخميم بسوهاج، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا، يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه أسيوط، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أن سبب الحادث التجاوز الخاطئ من قائد الميكروباص.

نتج عن الحادث إصابة كل من بخيتة عرابي محمد، 60 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، عمر علي حسن، 6 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم، ناصر رمضان عثمان، 46 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، رمضان ناصر رمضان، 6 أعوام، باشتباه مع بعد الارتجاج، إيمان رمضان مهران، 35 عاما، باشتباه كسر باليد اليسرى واشتباه مع بعد الارتجاج، رودى ناصر رمضان، 5 أعوام، بجرح قطعي بفروة الرأس، حسن يوسف حسن، 42 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، حاتم سيف النصر على، 26 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، عبد الله إسماعيل عبد الله، 38 عاما، بجرح قطعى باليد اليسرى، نادية جابر عبد اللطيف، 46 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم يقيمون قرية العيساوية مركز المنشاة.

كما أصيب، عبدالحميد الشحات إسماعيل، 73 عاما، يقيم بالعامرية في الإسكندرية، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.