التفاصيل الكاملة لحفل عمرو دياب في الساحل الشمالي 13 أغسطس

يعيش الفنان عمرو دياب حالة من النشاط الفني خلال الايام الجارية، فبعد أيام من طرحه لعدد من أغنياته الجديدة، سيبدأ دياب في إحياء الحفلات الغنائية.

عمرو دياب يصيف مع جمهوره في الساحل الشمالي

فبعد أيام وبالتحديد فى 13 أغسطس، سيحيي دياب أول حفل غنائي كبير لجمهوره في الساحل الشمالي احتفالا بأغنياته الجديدة التي طرحها منذ أيام وهي الدنيا بترقص واتقل وأحلى ونص.

من المقرر أن يطرح دياب أغنية جديدة ورابعة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور فى الحفل الجديد.

كما سيبدأ دياب حفله الغنائي بأداء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» بالإضافة لغناء عدد من أهم وأشهر أغنياته الأخيرة منها محسود وسهران.

كانت أغنية «أحلى ونص» لـ عمرو دياب قد تصدرت تريند «تويتر» بعد طرحها، وتداول متابعو تويتر هاشتاج «عمرو_دياب_أحلى_ونص».

عمرو دياب يطلق أغنية رابعة قبل حفله بأيام

وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح أغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل».

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.