أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي: أرخصها بـ750 جنيها

أيام قليلة تفصل الجمهور عن حفل الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي، والذي سيقام يوم 13 أغسطس المقبل.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

​وتأتي أسعار التذاكر في 4 فئات تبدأ من 750 جنيهًا، وتتدرج ما بين 1500 و3000 جنيه، بينما يصل سعر التذكر الـ«VIP» إلى 4000 جنيه، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الشركة المنظمة للحفل.

ويعتبر هذا الحفل، أول حفل غنائي كبير للهضبة لجمهوره في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي، احتفالًا بأغنياته الجديدة التي طرحها منذ أيام وهي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص»، من المقرر أنَّ يطرح دياب أغنية جديدة ورابعة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور فى الحفل الجديد.

تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

كما سيبدأ دياب، حفله الغنائي بأداء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، إضافة لغناء عدد من أهم وأشهر أغنياته الأخيرة منها «محسود» و«سهران».

وأحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيا أحد شواطئ الساحل الشمالي، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بحضور عدد من الفنانين من بينهم آسر ياسين وغادة عادل وفيفي عبده ومصطفى فهمي، وقدم «الهضبة» مجموعة من أشهر أغنياته، بما فيها أغنيته الجديدة «أحلى ونص»، إضافة إلى أغنيتي «الدنيا بترقص، واتقل».

وحضر عدد جماهيري كبير من رواد الساحل الحفل، وقدم الهضبة عددًا من أهم وأشهر أغنياته، منها «دا لو اتساب، بحبه، الجو جميل، يا أجمل عيون، قمرين، ويا أنا يا لأ».

وتصدّرت أغنية «أحلى ونص» لـ عمرو دياب تريند «تويتر» بعد طرحها، وتداول رواد تويتر هاشتاج «عمرو_دياب_أحلى_ونص».

وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح أغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.