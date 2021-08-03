بعد تسجيل إصابات في «ووهان».. سكان المدينة يخضعون لفحص «كورونا»

قررت السلطات الصينية إخضاع جميع سكان مدينة «ووهان» وسط البلاد، لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد تسجيل أولى الحالات منذ أكثر من عام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الصحية الصينية، سجلت، أمس الاثنين، في البر الرئيسي الصيني 61 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، في تقرير يومي، أنه من بين هذه الحالات، تم تسجيل 45 حالة في مقاطعة جيانجسو و6 حالات في مقاطعة هونان و3 حالات في مقاطعة هوبي وحالتين في كل من مقاطعتي خنان و يوننان وحالة واحدة في كل من بلديتي بكين و شنجهاي ومقاطعة فوجيان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، انه تم تسجيل 29 حالة وافدة، بما فيها 8 حالات في مقاطعة يوننان و6 حالات في مقاطعة قوانجدونج و3 حالات في كل من بلديتي تيانجين و شنجهاي ومقاطعة سيتشوان وحالتان في كل مقاطعتي جيانجسو و شنشي وحالة واحدة في كل من مقاطعتي فوجيان و قوانجدونج.

وأشارت لجنة الصحة، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيوس.