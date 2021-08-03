أوروبا تعلن تحصين 60% من السكان.. والولايات المتحدة: 70% من البالغين

أعلنت «المفوضية الأوروبية»، أمس الاثنين، أن 60% من البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشكل كامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «التحصين الكامل يحمينا من (كوفيد-19) ومتحوراته.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: «لنظل يقظين، من أجل صحتنا وحماية الآخرين»، فيما أظهرت بيانات نشرتها «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، أمس الإثنين، أن 70% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وذلك بعد حوالي شهر من هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان يجب تحقيقه بحلول 4 يوليو الماضي.

وتلقى 70% من البالغين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تلقيح 60.6% من البالغين الأمريكيين بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«ولاية فلوريدا» تصبح المركز الجديد لتفشي «كورونا» في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أصبحت «ولاية فلوريدا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، المركز الجديد لتفشي «كورونا» في البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة مؤخرا، وقال موقع «فوربس»، أمس الاول الاحد، إن الولاية سجلت، 21683 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة الماضية، محطمة بهذا الرقم القياسي السابق ليوم واحد والبالغ 19100 حالة جديدة والتي تم تسجيلها في أوائل يناير الماضي.

وقال قسم الصحة بالولاية، في تقريرأسبوعي: أبلغت فلوريدا عن 110477 حالة جديدة في الفترة من 23 يوليو إلى 29 من الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بـ50% عن 73196 حالة في الأسبوع السابق.

ولا تحث الولاية سكانها على اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما طلب حاكم الولاية رون ديسانتيس، السبت الماضي على «تويتر» من قسم الصحة والتعليم حماية حرية الآباء في اختيار ما إذا كان أطفالهم يرتدون كمامات في المدارس.