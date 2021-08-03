مياه أسيوط تستعين بالتصوير التلفزيوني لصيانة شبكات الصرف

استحدثت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وسيلة تكنولوجية لفحص شبكات الصرف الصحي بإستخدام التصوير التلفزيونيCCTV، وذلك من خلال رصد وفحص جميع أجزاء الأنابيب الداخلية لتحديد حالة الخطوط من الداخل عبر صورة حية، عن طريق كاميرا تليفزيونية يتم التحكم فيها لا سلكياً من خلال شاشة عرض.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريح صحفي، اليوم، أن عملية فحص التصوير التلفزيوني CCTV تتم عبر استخدام كاميرا لرؤية ما بداخل خطوط الصرف الصحي أو المصارف، للكشف عن الوصلات بين المواسير لبيان وجود تسرب من عدمه، إلى جانب كشف الشروخ والكسور المحتمل وجودها، ومراجعة ميل الفراغات واستقامتها.

وأضاف رئيس الشركة أن كاميرات التصوير التلفزيوني CCTV تعد الوسيلة الأكثر فعالية لأنها تسمح بتحديد العيوب فى التركيب وموقع انسداد المجاري والخطوط والتى غالبًا ما يكون من الصعب تحديد مدى خطورتها دون استخدام كاميرات الفحص التليفزيونية، لافتا إلى أنها بمثابة خطوة وأساسية لمساعدة فريق الصيانة الذي يتعامل مع خطوط الصرف الصحي التالفة في تحديد أفضل حلول الإصلاح الممكنة مما يقلل التكلفة، والوقت المستغرق لأعمال الصيانة.

ولفت إلى أن ذلك سيكون له مردود ايجابي على توافر الخدمة وعدم تأثرها بأعمال الصيانة طوال فترة الإصلاح فضلا عن الاستغناء عن الإجراءات والتصريحات اللازمة لأعمال الحفر حتى يعود النفع على مؤشرات الأداء الخدمي بشكل عام.