«حياة كريمة» بالبحيرة: نستهدف خدمة 3.5 ملايين مواطن في المرحلة الثانية

قال مهند الجيار منسق مشروع «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، إنَّ المحافظة حصلت على نصيب كبير من مشروعات «حياة كريمة»، مؤكّدًا أنَّ المرحلة الثانية من المبادرة شملت توسعًا كبيرًا في 42 قرية رئيسة بواقع 3700 تابع لخدمة 3.5 ملايين مواطن، وشهدت مشروعات في كل مجالات الحياة مثل القطاع الصحي وقطاع الاتصالات ومياه الشرب والتعليم والصحة.

وأضاف «الجيار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنَّ المحافظة أجرت حوارات مجتمعية مع الأهالي لرصد احتياجاتهم الفعلية التي يمكن تلبيتها، من خلال التنسيق بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المعنية على رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة.

وتابع منسق مشروع «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، أنَّ نسب الإنجاز متفاوتة بين كل مشروع وآخر، فمثلًا المجمعات الخدمية وصلت نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 90% ويبقى أعمال التشطيب النهائية، كما تمّ إنجاز المدارس المدرجة في المبادرة بواقع 22 مدرسة إعدادية جرى تدشينها و15 مدرسة إبتدائية و6 مدارس ثانوية جار الانتهاء منها.

وأردف منسق مشروع «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة: «في نهاية السنة الحالية سنكون انتهينا من جميع المشروعات، كما بذلنا مجهودات كبيرة في مشروع سكن كريم ووصلنا لكل المواطنين المستحقين بنسبة كبيرة في كل القرى المدرجة في المبادرة واستطعنا رصد وتدقيق الاحتياجات، وكان لنا السبق بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في بداية العام الجاري لرصد الاحتياجات وسيتمّ إعادة وتأهيل وبناء 5 آلاف وحدة سكنية للأهالي».