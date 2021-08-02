مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية: زيارة رئيس الوزراء للمحافظة مهمة للغاية

قالت الدكتورة إيناس صفوت، عضو مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة المنوفية مؤخرا، لمتابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة»، كانت مهمة للغاية، موضحة أن هذه الزيارات، توضح مدى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات تلك المبادرة، التي تستهدف تحسين حياة المواطنين بالقرى.

وأضافت «إيناس»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة TeN، اليوم، أن مبادرة حياة كريمة، تطور أكثر من مركز من مراكز محافظة المنوفية، بينها مركز الشهداء، الذي يضم 27 قرية، تعمل المبادرة على تطويرها بـ594 مشروعا يستهدفون كل القطاعات الخاصة، بتحسين حياة المواطنين بهذه القرى في النهاية، من صرف صحي وغاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء وغيره من القطاعات.

وأوضحت عضو مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، أن المبادرة انتهت بالفعل من تنفيذ 8 مشروعات، ويستكمل العمل حاليا على مستوى 8 مشروعات أخرى، وتستعد المبادرة للبدء في تنفيذ 578 مشروعا.

وذكرت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، تفقد أعمال توسعات محطة الصرف الصحي بمركز الشهداء، التي تستهدف تحسين قدرتها من إنتاج 10 ألف متر مكعب، لتصبح قادرة على إنتاج 15 ألف متر مكعب، كاشفة أن محطة الصرف تلك كانت تخدم قبل المبادرة 3 قرى، ومع نهاية المشروع ستخدم 6 قرى يعيشون بها 60 ألف نسمة.

وأردفت أن رئيس الوزراء، تفقد أيضا عمليات تبطين الترع بعدد من قرى المحافظة، التي بدأت في أعمالها قبل أيام، ومن المخطط أن تشمل آلاف الكيلومترات.