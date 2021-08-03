للطلاب.. 5 معلومات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

يشغل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، بال الطلبة وأولياء الأمور، تخفق القلوب وسط ترقب لمصير منتظر في المرحلة الجامعية بناءً على نتيجة الثانوية، وقدّم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، معلومات من شأنها طمأنة الطلاب بخصوص النتيجة المرتقب ظهورها خلال أيام.

ويعيش الطلاب حاليا في رعب وقلق عقب انتهاء آخر امتحانات ماراثون الثانوية العامة، أمس، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، لتنتهي فترة صعبة من المذاكرة والاجتهاد، ليبدأوا في البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

معلومات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ليبث بعض الطمأنينة في قلوب الطلاب وأشرهم، الذين يمرون الآن، بفترة صعبة من القلق والتوتر في انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

1ـ لن تعلن النتيحة قبل منتصف الشهر الجاري، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، لن تعلن قبل 15 أغسطس الجاري.

2ـ التغير في موعد إعلان النتيجة قد يكون يومين أو ثلاثة على الأكثر بعد 15 أغسطس.

3ـ ستعلن النتيجة بعد الانتهاء من التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بشأن ضوابط تنسيق الكليات والمعاهد لعام 2021، في ضوء النتائج.

4ـ سوف تعقد وزارة التربيبة والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتائج بمجرد الانتهاء منها، وبعد انتهاء التشاور أيضًا مع وزارة التعليم العالي، ولن يكون هناك تصريح بشأن أي درجات قبل هذا المؤتمر.

5ـ تصحيح الإجابات يجرى مركزيًا، معتمدًا على الشكل الإلكتروني ولا يوجد تدخل بشري ولا توجد «كنترولات ولجان تصحيح» مثلما حدث في الأعوام الماضية، وذلك حتى يُضمن حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون خلال أيام قليلة، ورغم القلق والتوتر الذي يعيش فيه الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن البعض منهم بدأوا في البحث عن الكليات المناسبة.