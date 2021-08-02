وزارة التموين تطلق قناة على «يوتيوب»

أعطى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إشارة البدء للبث التجريبي لقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، مؤكدا أن إطلاقها يساهم في مزيد من الشفافية في التعامل مع المعلومات والبيانات الرسمية، ‏ورصد وتعريف المواطن بكل ما هو جديد بالوزارة، إضافه إلى شرح الكثير من ‏التفاصيل عن بطاقة الدعم وخدمات الوزارة والمشروعات التي تمت، والأخرى التي سوف تنفذ في ضوء خطة الاستراتيجية.

وأضاف «المصيلحي» أن القناة ستعطي ‏فرصه للمواطن للتعرف أكثر على كل خدمات الوزارة التموينية، بعيدا عن أي معلومات قد تكون غير دقيقة وانتشرت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا، ومحاولات البعض إبداء ‏الآراء دون علم أو دراية كافية، مشيرا إلى أن قرار إنشاء قناة اليوتيوب ‏جاء بعد المتابعة الدقيقة لكل ما يحدث من تطور في نشر المعلومات والبيانات، وأهمية الإعلام الرقمي والإلكتروني، وأهمية طرح المعلومات والحقائق أولا بأول.

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الهدف الرئيسي من هذه القناة أن تكون المصدر الرسمي للمعلومات ‏على مواقع السوشيال ميديا، والمساهمة في التعامل بكل شفافية مع كل ما يهم المواطن، خاصة منظومة الدعم ومشروعات عمل الوزارة وجهاتها التابعة.

ومن المقرر نشر الرابط الخاص بالقناة «اللينك»، على صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»، وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة؛ حتى يمكن متابعتها بشكل مستمر من جانب الموطنين ووسائل الإعلام المختلفة، باعتبار القناة الرسمية واحدة من أدوات ومصادر نشر المعلومات والبيانات،‏ باعتبارها تخرج على ‏لسان المسئولين بالوزارة، بجانب ما تجريه من تغطيات إعلامية تتم من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، وكذلك ‏المواقع الإخبارية التي تنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة.

في سياق متصل، أضاف رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بالوزارة، أن القناة ‏سيكون المسؤول عنها فنيا المركز الإعلامي بـ«التموين»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للمعروض ‏بها، من محتوى إعلامي وفيديوهات لتعريف المواطن بكل جديد سواء في المشروعات التي تنفذ، أو ‏التي انتهي منها بالفعل، أو أي جديد مرتبط بالبطاقات التموينية وصرف السلع التموينية.

وأكد «الشحات» ‏أن إطلاق هذه القناة سيكون نقلة نوعية ونقلة معرفية ‏كبيرة للمواطن في توعية وتعريف المواطن بالمعلومات الصحيحة والسليمة، والتي توضح المفاهيم الصحيحة بالقضايا التموينية.

رابط القناة الرسمية على اليوتيوب: اضغط هنا للوصول للقناة.