إصابة طبيب في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب طبيب استشاري بمحافظة الإسماعيلية في تصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة، بالطريق الدائري في المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي للعلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث، يفيد بتصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة علي الطريق الدائري، وإصابة الطبيب «أحمد أنور عبد الغني»، استشاري طب الرمد ونائب مدير مستشفى جامعة قناة السويس، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي.

وقالت مصادر طبية إنه تم تقديم الرعاية اللازمة للطبيب لإصابته بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، كما تم إجراء الأشعات علي مختلف أعضاء الجسد للتاكد من سلامتها.

وكانت الإسماعيلية شهدت عدة حوادث مرورية خلال الـ 48 ساعة الماضية راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفلين من أسرة واحدة، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفيين الي ذويهم بعد معاينة الطبيب الشرعي لهم وعدم وجود أي شبهة جنائية في وفاتهم.