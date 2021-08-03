جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، حيث من المقرر إجراء الامتحانات يومي السبت والأحد المقبلين وتشمل «اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية».

وتعقد الامتحانات بالمدارس وتحت إشراف الإدارات التعليمية خلال المواعيد المقررة ويتم إخطار أولياء الأمور بمواعيد الامتحانات وتوقعيهم بالعلم، ويكون الامتحان بواقع 15 سؤالا، اختيار من متعدد، لكل مادة ومن منهج الفصل الدراسي الثاني فقط في زمن قدره ساعة لكل مادة طبقا للكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 – 3- - 2021 .

وتتولى إدارة المدرسة اعداد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع ويقوم الطلاب بالحل المنزلي وتسليمها إلى المدارس ويتم توقيع الطلاب في كشف مجمع بكل مدرسة بالاستلام والتسليم، وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يكون امتحانهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية وتكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة .