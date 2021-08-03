البحر الأحمر تتأهب لهطول أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية

أعلنت محافظة البحر الأحمر استعدادها للأمطار المتوقع هطولها على سواحل جنوب المحافظة، بتجهيز وإنشاء عدد من السدود والبحيرات الصناعية والقنوات في عدد من المدن والمناطق بجنوب المحافظة.

كان مركز التنبؤ بالأمطار توقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى الغزيرة علي السواحل الجنوبية خلال الأيام لقادمة، ومن جانبها نبهت محافظة البحر الأحمر على المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد توقعات سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة المقبلين علي السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر الاستمرار في إنشاء عدد من السدود والقنوات والبحيرات الصناعية ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر حيث يجرى مشروع حماية وادى القويح بالقصير حيث يجرى إنشاء بحيرة سد القويح وأعمال مبانى الدبش بالمونة لميول القناة الشمالية.

كما يجري إنشاء قناة صناعية وحاجز توجيه موازي للقناة بطول 12كم بمدينة رأس غارب للوقاية من أخطار السيول حيث يجري التنفيذ لأعمال الحفر بالقناة بالتوازى مع تكوين طبقات الردم للحاجز الموازى للقناة .

ومن جانبه، تفقد المهندس محمد السيد عبد الرحمن مدير عام الإدارة، الأعمال الجاري تنفيذها بمدن البحر الأحمر وقام بالتنبيه على مهندسي الشركة المنفذة بالموقع بضرورة تكثيف العمل لمواكبة البرنامج الزمني للعملية وخاصة ونحن على أعتاب موسم السيول.

كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت أن قطاع التخطيط وخرائط الأمطار علي جمهورية مصر العربية تشير إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الجنوبية للبحر الأحمر نهاية الأسبوع الجاري .