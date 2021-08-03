وكيل تعليم القليوبية يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ببنها

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة المكفوفين بمدينة بنها، اليوم، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واطلع اوكيل الوزارة على حالة المرافق داخل المدرسة، وتفقد العنابر وصالات الطعام، والفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب وصالة الجيم والكافتيريا، وتحدث مع المعلمين لتشجيعهم علي العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، وعلي حسن التعامل مع أولياء الأمور واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن المدرسة اليابانية ببنها تقع بمجمع المدارس الجديد بمنطقة السلخانة القديمة وتضم 28 فصلا دراسيا على مساحة 9500 متر وبتكلفة 18,5 مليون جنيه، فيما تضم مدرسة النور للمكفوفين 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة ومبنى آخر للإقامة يتكون من أرضى و 4 أدوار ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضى وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا وتقع على مساحة 4 آلاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.

وشدد «محمود»، على ضرورة تكثيف التدريبات لمعلمي طلاب ذوى الهمم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى شكوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة في إطار اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة من أبناء مصر.