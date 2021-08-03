إعلان فيلم موسى يقترب من نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة

حقق إعلان فيلم موسي للمخرج بيتر ميمي مايقرب من نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة، بعد طرحه على «يوتيوب»، حيث من المقرر طرحه في دور العرض 11 أغسطس الجاري.

وبمجرد طرحه في دور لسينما ينافس فيلم «موسى»، 5 أعمال فنية أخرى هي أفلام «العارف» لأحمد عز، «مش أنا» لتامر حسني، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبدالعزيز، «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، والذي من المقرر طرحه بدور العرض بعد يومين .

إعلان فيلم موسى

معلومات عن فيلم موسى

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

وتدور قصة حول طالب بكلية الهندسة «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى» يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.

أسماء أبو اليزيد تروج لفيلمها الجديد «موسي»

وأعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على «انستجرام» وكتبت قائلة «24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم .. وسيضم أول ثلاث شخصيات من (عالم المستضعفون)».

أمير كرارة يظهر كضيف شرف في فيلم موسى

كما يشارك الفنان أمير كرارة كضيف شرف في فيلم موسى، وسيكون دوره مفأجاة للجمهور، خاصة أنه تعاون مع المخرج بيتر ميمي في أكثر من عمل فني من قبل .